Retroscena Balentien, sull'olandese c'era anche l'Inter. Rossoneri più veloci

Retroscena di mercato che riguarda Cheveyo Balentien, che arriva da Tuttomercatoweb. L'olandese, arrivato 10 giorni fa al Milan e aggregato all'Under 23, è stato convocato da Massimiliano Allegri per la partita contro il Lecce, giocando gli ultimi minuti della sfida del "Via del Mare" esordendo così in Serie A.

Nei mesi scorsi si era mosso sulle sue tracce il Venezia, che lo aveva anche osservato con uno scout volato in Olanda salvo poi decidere di dirottare però altrove le proprie attenzioni. Tra le squadre che nei mesi scorsi avevano monitorato il giovane attaccante, c'era anche l'Inter.