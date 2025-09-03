Ricci: "Nazionale? Me la devo guadagnare facendo bene al Milan"

Samuele Ricci, arrivato al Milan durante l'ultimo mercato estivo dal Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset

Sulla Nazionale italiana: "Penso che attraverso il Milan devo guadagnarmi ogni volta il posto in nazionale perchè è una cosa importante per un ragazzo italiano come me. Devo cercare di fare bene con il Milan e migliorarmi". 

Su cosa chiede Allegri: "A noi centrocampisti chiede di saper fare tutto. Devi saper difendere, che è la prima cosa, e poi devi saper attaccare bene, ognuno con le sue caratteristiche. Io mi sento in grado di fare entrambe le cose".
 