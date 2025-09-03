Ricci rivela: "A noi centrocampisti Allegri chiede di difendere come prima cosa, ma anche di attaccare"

Samuele Ricci, arrivato al Milan durante l'ultimo mercato estivo dal Torino, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di SportMediaset:

Sull'allenarsi insieme a Modric: "E' un privilegio. Vedi che ha davvero qualcosa di diverso rispetto agli altri, anche nella semplicità di quello che fa, come quando tocca la palla con l'esterno, lo fa come se fosse una cosa normale. Non sbaglia mai un posizionamento, anche magari non facendo tantissimi metri sul campo, questo fa capire che non è importanti muoversi tanto, ma sapersi muoversi bene. Solo osservandolo riesci a captare le cose che fanno la differenza".

Su cosa chiede Allegri: "A noi centrocampisti chiede di saper fare tutto. Devi saper difendere, che è la prima cosa, e poi devi saper attaccare bene, ognuno con le sue caratteristiche. Io mi sento in grado di fare entrambe le cose".

