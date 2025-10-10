Rinnovo Tomori, ci sono già stati incontri: la firma potrebbe arrivare a breve

Fikayo Tomori è uno dei volti della rinascita che il Milan sta avendo in questa prima parte di stagione, grazie alla guida di un allenatore esperto e preparato come Massimiliano Allegri. Il centrale inglese, che ebbe il suo exploit nell'anno precedente e nella stagione dello Scudetto quando arrivò da semisconosciuto dal Chelsea a Milanello, nelle ultime stagioni aveva calato vistosamente il rendimento delle sue prestazioni e con esse quello di tutto il reparto difensivo della squadra che ha fatto acqua spesso e da più parti.

Lo scorso gennaio, addirittura, Tomori è stato sul punto di partire ma lui, legato ai colori rossoneri, ha rifiutato la proposta della Juventus e ha deciso di rimanere a Milano. Oggi si sta prendendo le sue piccole rivincite, protagonista della linea difensiva che ha subito solo 3 gol in otto gare stagionali, di cui solo due su azione. Il livello si è nuovamente alzato e il club lo ha notato tanto da voler iniziare a discutere un possibile rinnovo di contratto. Attualmente Tomori ha un accordo fino a giugno 2027: secondo il Corriere dello Sport ci sono già stati degli incontri con l'entourage dell'inglese e a breve si potrebbe anche arrivare alla firma.