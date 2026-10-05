Verso la ripresa della Serie A, Vernazza: "Ramos e De Bruyne rigenerati dalle nazionali"

In vista della ripresa della Serie A, il giornalista Sebastiano Vernazza si è soffermato su Gonçalo Ramos e Kevin De Bruyne, entrambi rigenerati in nazionale

Sebastiano Vernazza, sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ha commentato così la ripresa del campionato di Serie A nel prossimo weekend dopo la lunga sosta per le nazionali: "Comincia la settimana che ci porterà alla riapertura del campionato. Le nazionali riconsegnano i giocatori ai club e due di loro, in Serie A, escono rafforzati dalle partite giocate durante le tre settimane di sosta. Gonçalo Ramos, nel Portogallo, ha segnato tre gol, due in più rispetto al primo scorcio di stagione nel Milan. Oltre alle reti pesa la connessione tra Ramos e la sua selezione, superiore alla sintonia tra lui e il Milan.

Kevin De Bruyne, nel Belgio, ha mostrato a Massimiliano Allegri in quale contesto dovrebbe essere impiegato per rendere al meglio. E qui sconfiniamo nell’irrealtà, difficile che il Napoli allegriano si muova come il Belgio di Mark van Bommel, che pure è stato giocatore di Allegri nel Milan 2011-12. La prossima giornata, la sesta, ci pare spaccata in due. Al piano superiore, Roma, Inter e Lazio, le capolista. Più sotto, Milan, Juve e Napoli, le grandi all’inseguimento, e il Como, candidato allo scudetto, forse suo malgrado, e alle prese con qualche difficoltà di crescita, legata alla gestione del doppio fronte campionato-Champions. Como-Roma, domenica all’ora di pranzo, farà un po’ di chiarezza".