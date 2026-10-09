Rocchi diventa opinionista: entra a far parte della squadra DAZN

L'ex arbitro e designatore Gianluca Rocchi diventa opinionista: entrerà a far parte della squadra di DAZN, in studio già nel weekend

Dopo che la sua esperienza da designatore arbitrale è terminata con la scorsa stagione, l'ex arbitro Gianluca Rocchi è pronto a indossare una nuova veste: quella dell'opinionista televisivo. Sul proprio sito, infatti, DAZN ha annunciato l'ingresso dell'ex direttore di gara e organo tecnico di Serie A e Serie B nella squadra dei commentatori della rete televisiva.

La nota di DAZN recita così: "Gianluca Rocchi debutta come nuovo opinionista di DAZN per la stagione di Serie A Enilive 2026-27, mettendo a disposizione del pubblico la sua esperienza maturata ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. L'ex arbitro e Responsabile della CAN per la Serie A e la Serie B sarà tra i protagonisti fissi di Fuoriclasse powered by Haier, lo show della domenica sera di DAZN condotto da Diletta Leotta".

Lo stesso Gianluca Rocchi ha commentato la sua nuova avventura: "Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio. Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali”