Roma, Gasperini: "Volevamo fare qualcosa, ma ciò che c'era non ci avrebbe portato un vantaggio tecnico. Dovbyk? Lo voglio recuperare"

Gian Piero Gasperini, allenatore della Roma, ha parlato ai canali ufficiali del club.

Gian Piero Gasperini, è finito il mercato, adesso si può parlare a bocce ferme. Le chiedo subito, ci togliamo il dente: cosa è successo nelle ultime ore di mercato in cui ci si aspettava sicuramente arrivasse qualcuno? Poi che valutazioni sono state fatte?

"Come spesso succede le ultime ore sono sempre quelle un po’ travagliate, magari quello che non viene fatto tante settimane e poi dopo tutte quante le società si muovono per cercare di risolvere il problema poi in poche ore. Per quello che riguarda la Roma è chiaro che la Roma aveva ancora la voglia e se vogliamo anche la necessità di fare ancora qualche operazione però almeno per quanto riguarda me pur con una società molto disponibile sia dal punto di vista anche economico di poter avallare delle operazioni. Secondo me le operazioni che c’erano all’ultimo momento non avrebbero portato un vantaggio tecnico e sicuramente anche un esborso economico importante che a quel punto penso che magari la società avrà la possibilità di farlo con più tranquillità, con più calma e anche con più successo magari nel prossimo mercato".

Una scelta assolutamente voluta, di ragionare, non prendere per prendere. L’unità di intenti con la società mi sembra evidente.

"L’ho detto altre volte e ribadisco con la società. C’è sempre stata una comunione di intenti, si è fin dal primo momento, c’è stato un feeling che poi, durante questo mercato non siamo riusciti realizzare completamente o solo in parte, però la disponibilità da parte loro è stata molto alta anche se sappiamo tutti che insomma fino al 30 giugno c’era questa difficoltà del fair play finanziario, anche adesso non ci sono state le disponibilità magari di altri anni, però sono sempre state sufficienti a garantire le operazioni che si vogliono fare".

In avanti sono arrivati Ferguson e Bailey, a sostituire Shomurodov e Saelemaekers. È il reparto più complicato?

"Lì è sicuramente il reparto un po’ più complicato, è anche quello che richiede magari più attenzione, più investimenti, dove un po’ tutte le squadre si rivolgono. Non nego che avrei voluto una maggiore… e raggiungere magari quel giocatore che avevamo individuato. Però se non è stato possibile adesso, dobbiamo partire da tutto quello che abbiamo. Voglio recuperare Dovbyk, per me Dovbyk è stato un giocatore che si è impegnato moltissimo. Baldanzi è giocatore che bisogna recuperare. Lo stesso Pellegrini che è rimasto, sono tutti giocatori insieme agli altri che in questi due mesi mi hanno dato delle risposte incredibili e sono convinto che anche loro, anzi, faremo bene, partiremo con loro, guardiamo avanti e abbiamo comunque la possibilità, le condizioni di esprimerci bene".

Soulé ha detto: “Se seguo Gasperini posso esplodere”. L’auspicio è che valga anche per Pellegrini, Dovbyk e Baldanzi?

"No, no, ma i ragazzi sono sani. I ragazzi sono perfetti. Dobbiamo solo lavorare sul campo e migliorare le prestazioni di tutti, non solo di loro ma di tutti quanti. Però hanno uno spirito encomiabile. Io sono molto contento di questo. Poi giochiamo in una piazza che ha grande passione, che ci sostiene, che ci dà spinta. Poi dopo questo è il primo momento, è chiaro che partiremo lo stesso. Abbiamo vinto due partite. Il mio modo, è vero, che io interpreto… Forse è anche un limite il mio modo di giocare a volte così, se non riesci poi a concretizzare, a realizzare con il rischio anche di prendere gol, di perdere le partite. Però questo è il mio modo di interpretare il calcio e questi ragazzi mi seguono. Soulé in particolare, come ho detto prima, l’ho spostato molto più avanti rispetto alla sua abitudine, però sta dando delle risposte notevoli, ma sono convinto sarà così per tutti quanti gli altri".