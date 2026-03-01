Romano sul futuro di Allegri: "Importante che un tecnico del suo calibro abbia fiducia e interesse nel progetto Milan"

Fabrizio Romano, noto giornalista ed esperto di trattative si è espresso così sul proprio canale Youtube, parlando di Massimiliano Allegri e di quello che potrebbe essere il suo futuro per la prossima stagione. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

ROMANO SU ALLEGRI

"Si è parlato tanto del futuro di Allegri, forse anche perchè la squadra ha perso una partita dopo così tanto tempo. Allegri però, oggi in conferenza stampa ha voluto mettere i puntini sulle i. Prima di tutto ha dichiarato che con la società e club c'è totale sintonia, ed è molto importante che un allenatore di questo calibro abbia fiducia e stima per l'ambiente in cui lavora. Poi ha parlato di programmazione futura, quindi ci tiene molto a questo progetto, c'è anche una storia di sentimento di tra Allegri e il Milan. Nelle ultime vicende di mercato i rossoneri hanno avuto qualche difficoltà, Mateta e Boniface i casi. Ma nonostante questo, il Milan ha intenzione di programmare un futuro forte e positivo con Massimiliano Allegri. I rossoneri restano in totale controllo e sintonia con il tecnico livornese".