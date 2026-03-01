Primavera, le formazioni ufficiali di Roma-Milan

Primavera, le formazioni ufficiali di Roma-MilanMilanNews.it
Oggi alle 10:22News
di Enrico Ferrazzi

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Milan, gara valida per l'8^ giornata di ritorno del campionato Primavera 1:

ROMA: Kilvinger, Mirra, Seck, Terlizzi, Litti, Panico, Bah, Carlaccini, Maccaroni, Almaviva; Arena. A disposizione: Sbaccanti, Tumminelli, Di Nunzio, Della Rocca, Nardin, Zinni, Arduini, Belmonte, Scacchi, Paratici, Bonifazi. Allenatore: Guidi 

MILAN: Bouyer; Nolli, Cissé, Cullotta, Zaramella, Mancioppi, Hodzic, Perera, Borsani, Scotti, Domnitei. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Geroli, Del Forno, Petrone, Perina, Mazzeo, Angelicchio, Cissé, Vechiu, Idrissi-regragui. Allenatore: Renna