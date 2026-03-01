Milan su Andrè del Corinthias: numeri e caratteristiche del giovane talento brasiliano

Il Milan è a caccia di rinforzi per la prossima stagione. Come anticipato ieri da Fabrizio Romano, il club rossonero vuole muoversi con anticipo, programmando già quella che sarà un'estate importante per il calciomercato in entrata.

Le statistiche di Andrè sono particolari. Fisicamente può e deve crescere di più, ma la tecnica, da buon brasiliano è il punto forte. Bravo negli inserimenti quando serve, ma con un potenziale molto alto da regista. Visione e qualità le sue doti migliori. A livello di statistiche, in questa stagione in 11 presenze ha segnato 2 gol.

Per il Milan si tratta di un’operazione abbastanza onerosa per in classe 2006 ancora sconosciuto. Le cifre dell’affare tra rossoneri e Corinthias sarebbero di 17 milioni totali (15+2 di bonus). Un affare che il Milan ha voluto fortemente, anticipando anche big di Bundesliga e Liga spagnola, ma anche italiane come la Juventus. Così, come da tradizione, il futuro del Milan potrebbe essere ancora nelle mani di un giovane brasiliano.