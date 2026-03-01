Tomori a DAZN: "Dobbiamo reagire forte per mantenere la posizione in classifica"

Fikayo Tomori ha parlato a DAZN prima di Cremonese-Milan.

Quanto è rischiosa questa partita?

“Ogni partita è difficile in questo campionato, sappiamo cosa fare. Dopo domenica sappiamo bene che dobbiamo reagire e fare bene in questa partita. Dobbiamo cominciare forte, sappiamo che loro sono una buona squadra”.

Che settimana è stata dopo una sconfitta?

“La cosa più bella è che abbiamo un’altra partita oggi per correggere quello che abbiamo fatto domenica. È vero che non perdevamo da tanto in campionato, però la cosa bella è che abbiamo un’altra partita oggi. Dobbiamo reagire forte per mantenere la posizione in classifica”.

Allegri ha lavorato molto sulla testa?

“Ha detto che nel calcio ci sono delle sconfitte che meritiamo e che non meritiamo. Abbiamo perso, dobbiamo reagire. Queste partite sono quelle in cui vediamo la mentalità della squadra. Abbiamo fatto bene finora e dobbiamo continuare oggi”.