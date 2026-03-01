Ravezzani sul Milan: "Ha il dovere di arrivare tra le prime quattro, altrimenti è sempre colpa d'altri"
Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo è intervenuto così sul proprio account "X" Analizzando la situazione delle big italiane eliminate dalla Champions:
"Sì è giustamente parlato di fallimento Inter in Champions (e Supercoppa). Ma che dire della Juve fuori da tutto e non in zona Champions? Al netto delle giustificazioni arbitrali, la squadra ha il dovere di arrivare tra le prime 4. Altrimenti è sempre colpa d'altri. Idem il Milan".
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA
Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce 3-1
Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan ore 12.30
Sassuolo-Atalana 15.00
Torino-Lazio 18.00
Roma-Juventus 20.45
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna 18.30
Udinese-Fiorentina 20.45
