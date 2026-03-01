Ravezzani sul Milan: "Ha il dovere di arrivare tra le prime quattro, altrimenti è sempre colpa d'altri"

vedi letture

Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo è intervenuto così sul proprio account "X" Analizzando la situazione delle big italiane eliminate dalla Champions:

"Sì è giustamente parlato di fallimento Inter in Champions (e Supercoppa). Ma che dire della Juve fuori da tutto e non in zona Champions? Al netto delle giustificazioni arbitrali, la squadra ha il dovere di arrivare tra le prime 4. Altrimenti è sempre colpa d'altri. Idem il Milan".

SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA

Venerdì 27 febbraio: Parma-Cagliari 1-1

Sabato 28 febbraio

Como-Lecce 3-1

Verona-Napoli 1-2

Inter-Genoa 2-0

Domenica 1 marzo

Cremonese-Milan ore 12.30

Sassuolo-Atalana 15.00

Torino-Lazio 18.00

Roma-Juventus 20.45

Lunedì 2 marzo

Pisa-Bologna 18.30

Udinese-Fiorentina 20.45