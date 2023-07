MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto in conferenza stampa a Milanello, Luka Romero ha dichiarato sulle voci di un suo possibile prestito dopo la preparazione estiva per andare a giocare con continuità: "Penso di stare qua, mi piace l'ambiente. Posso imparare tanto per l'alto livello che c'è. Io voglio restare qui, sto bene".