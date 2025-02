Rosso a Musah, rosso a Theo: il Milan si elimina dalla Champions

vedi letture

Il Milan si elimina dalla Champions League, non si può dire altro. Al netto delle prestazioni globali a Zagabria e nella gara di andata contro il Feyenoord, i rossoneri si sono autosabotati nelle due partite cruciali per colpa di due cartellini rossi. In Croazia, complice un approccio indecente, a condannare i rossoneri era stato un rosso a Yunus Musah che aveva lasciato i suoi in dieci per tutto il secondo tempo, prendendo due gialli molto sciocchi. Uguale discorso si può fare questa sera per Theo Hernandez, anzi errore ancora più grave: perchè la posta in gioco era definitiva e il Milan aveva il controllo della gara.

Non si possono chiaramente dimenticare le prestazioni negative - con relativi errori individuali - del primo tempo di Zagabria o dell'andata a Rotterdam, ma certamente gli errorei di testa come quelli di Musah ed Hernandez sono quelli che fanno allargare le braccia.