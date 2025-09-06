Rossoneri in nazionale, 90 minuti per Pavlovic in Lettonia-Serbia
Strahinja Pavlovic è rimasto in campo per tutti i 90 minuti del match, valido per le Qualificazioni al Mondiale 2026, tra Lettonia e Serbia. Il difensore rossonero, schierato da braccetto sinistro nella difesa a tre, ha giocato un'ottima gara risultando tra i migliori in campo. La partita è stata vinta dall Serbia, 1-0, grazie ad un gol di Vlahovic nei primi minuti.
SERBIA (3-5-2): Petrovic; Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Lukic, Katai, Kostic; Jovic, Valhovic. A disp.: Rosic, Ilic, Ugresic, Maksimovic, Gudelj, Terzic, Mitrovic, Babic, Erakovic, Stulic, Birmancevic, Samardzic. Commissario Tecnico: Dragan Stojkovic.
GLI IMPEGNI DI PAVLOVIC CON LA SERBIA
- Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026
🇱🇻 𝟬-𝟭 🇷🇸 | Нова три бода за Србију у квалификацијама за #FIFAWorldCup. 👏🏻🦅#LVASRB #WCQ pic.twitter.com/Rf26SJ7bME— Fudbalski savez Srbije | FA of Serbia (@FSSrbije) September 6, 2025
