Rossoneri in nazionale: in tarda serata giocano gli USA di Christian Pulisic
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:00
di Manuel Del Vecchio

In tarda serata Christian Pulisic sarà impegnato nel primo match degli USA di questa pausa per le nazionali: giocherà contro la Corea del Sud, alle ore 23.00, in un match amichevole. Dopo le polemiche che hanno accompagnato la sua scelta di saltare la CONCACAF Gold Cup per riposare in maniera adeguata il campione rossonero torna in nazionale; intanto ha iniziato la stagione col Milan con due gol nelle prime tre uscite ufficiali: una contro il Bari ed una a Lecce.

GLI IMPEGNI DI PULISIC CON GL USA

- Stati Uniti-Corea del Sud: sabato 6 settembre ore 23.00, Harrison - Amichevole
- Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30, Columbus - Amichevole