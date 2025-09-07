Rossoneri in nazionale: Loftus-Cheek in panchina nella sfida tra Inghilterra e Andorra

Nella sfida di ieri pomeriggio tra Inghilterra e Andorra, finita per 2-0 a favore della formazione allenata da Tuchel, Ruben Loftus-Cheek è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti della sfida. Per il centrocampista rossonero si trattava di un ritorno in nazionale sette anni dopo l'ultima presenza registrata nel 2018. 

GLI IMPEGNI DI LOFTUS-CHEEK CON L'INGHILTERRA
- Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026