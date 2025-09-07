Rossoneri in nazionale: mezz'ora per Santi nello 0-0 tra Messico e Giappone

Oggi alle 15:12News
di Manuel Del Vecchio

Alle 4 di questa notte il Messico è sceso in campo contro il Giappone in un match amichevole che è terminato con un pareggio a reti bianche. Santiago Gimenez è partito dalla panchina ed è subentrato all'ora di gioco al posto di Raul Jimenez. Né l'attaccante rossonero e né i compagni sono riusciti a schiodare il punteggio dallo 0-0.

GLI IMPEGNI DI GIMENEZ CON IL MESSICO
- Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00, Nashville (USA) - Amichevole