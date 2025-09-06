Rossoneri in nazionale: oggi gioca l'Inghilterra di Loftus-Cheek

Nel pomeriggio Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero, sarà impegnato nel primo match dell'Inghilterra di questa pausa per le nazionali: giocherà contro Andorra, alle ore 18.00, in un match valido per le Qualificazioni al Mondiale 2026. Per Rubs si tratta della prima convocazione dal 2018, quando giocò contro gli USA di Christian Pulisic. In conferenza stampa il ct Tuchel ne ha parlato così: "È sempre stato un piacere lavorare con lui e sono molto contento di aver avuto la possibilità di convocarlo. È una persona piacevole con cui stare, molto amichevole e molto educato, con un buon senso dell'umorismo. Ha tante qualità e a volte non credo che sia consapevole di quanto sia forte e di quanto possa essere bravo, ma si inserisce perfettamente grazie al suo carattere e alle sue qualità e compete per un posto nel centrocampo ed è bello vedere che è in forma e non infortunato. Se rimane in salute, è sempre in lizza per fare colpo a livello internazionale".

GLI IMPEGNI DI LOFTUS-CHEEK CON L'INGHILTERRA

- Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre ore 18.00, Birmingham - Qualificazioni Mondiale 2026

- Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026