Rossoneri in nazionale: oggi gioca la Serbia di Pavlovic

Rossoneri in nazionale: oggi gioca la Serbia di PavlovicMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:24News
di Manuel Del Vecchio

Nel primo pomeriggio Strahinja Pavlovic, difensore centrale rossonero, sarà impegnato nel primo match della Serbia di questa pausa per le nazionali: giocherà contro la Lettonia, alle ore 15.00, in un match valido per le Qualificazioni al Mondiale 2026.

GLI IMPEGNI DI PAVLOVIC CON LA SERBIA

- Lettonia-Serbia: sabato 6 settembre ore 15.00, Riga - Qualificazioni Mondiale 2026
- Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026