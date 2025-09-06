Rossoneri in nazionale: oggi gioca la Serbia di Pavlovic
MilanNews.it
Nel primo pomeriggio Strahinja Pavlovic, difensore centrale rossonero, sarà impegnato nel primo match della Serbia di questa pausa per le nazionali: giocherà contro la Lettonia, alle ore 15.00, in un match valido per le Qualificazioni al Mondiale 2026.
GLI IMPEGNI DI PAVLOVIC CON LA SERBIA
- Lettonia-Serbia: sabato 6 settembre ore 15.00, Riga - Qualificazioni Mondiale 2026
- Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026
Pubblicità
News
Le più lette
1 Dopo Bennacer è il turno di Adli: per il franco-algerino si dovrà optare per una soluzione a titolo definitivo
2 Oddo a cuore aperto: "Si tratta del Milan: non mi sarei mai sentito di rifiutare. Il mio obiettivo è allenare in A, la Nazionale, il Brasile"
3 Orlando critica il mercato del Milan: "Mi stupisco che non sia stato fatto qualcosa di più in difesa, perché manca qualcosa"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
Luca SerafiniForza Ringhio! Spendere molto, spendere bene… Il panettone per Allegri. La gestione di Gimenez. Quando torna la Curva. Carraro e lo scudetto di Calciopoli
Franco OrdinePerché non credo al Milan da scudetto. Un difensore a gennaio: se fosse tardi? Le due anime in società, virus velenoso
Carlo PellegattiInsufficienza al mercato del Milan? Non credo! Il mio voto. Nkunku, un campione. Domanda epocale. Mai creduto a Vlahovic!
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com