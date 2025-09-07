Rossoneri in nazionale, oggi in campo Saelemaekers e De Winter

di Manuel Del Vecchio

Prima sosta stagionale, dopo gli impegni ufficiali contro Bari, Cremonese e Lecce. Le competizioni per club si fermano e lasciano spazio alle nazionali, per i match di qualificazioni al Mondiale 2026, all'Europeo U21 e qualche amichevole. Ecco i rossoneri impegnati oggi:

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

- Belgio-Kazakhstan: domenica 7 settembre ore 20.45, Anderlecht - Qualificazioni Mondiale 2026