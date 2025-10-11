Rossoneri in nazionale: panchina per Gabbia, mezz'ora per Leao. Pavlovic sempre in campo
Sono finite pochi minuti fa Estonia-Italia, Serbia-Albania e Portogallo-Irlanda, partite che interessavano Gabbia, Pavlovic e Rafa Leao. In Estonia-Italia 3-1 Gabbia è rimasto in panchina per tutta la durata del match, rimandando così l'esordio sotto la guida di Gattuso. Novanta minuti per Pavlovic nella sconfitta per 1-0 contro l'Albania, mentre Leao è entrata nell'ultima mezz'ora di Portogallo-Irlanda 1-0.
