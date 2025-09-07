Rossoneri in nazionale: Pulisic in campo 90 minuti nella sconfitta contro la Corea del Sud

di Manuel Del Vecchio

Alle 23 di ieri gli USA sono scesi in campo contro la Corea del Sud in un match amichevole che è terminato con la vittoria degli asiatici per 2-0. Christian Pulisic è rimasto in campo per 90 minuti senza riuscire a lasciare il segno. Per l'esterno rossonero si trattava del ritorno in nazionale dopo le polemiche estive che hanno accompagnato la sua scelta di saltare la CONCACAF Gold Cup per riposare in maniera adeguata in vista della nuova stagione.

GLI IMPEGNI DI PULISIC CON GL USA
- Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30, Columbus - Amichevole