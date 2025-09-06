Rossoneri in nazionale: questa notte gioca il Messico di Santiago Gimenez

vedi letture

Questa notte, tra sabato e domenica, Santiago Gimenez sarà impegnato nel primo match del Messico di questa pausa per le nazionali: giocherà contro il Giappone, alle ore 04.00, in un match amichevole. In attesa di capire se sarà titolare o meno per l'attaccante può essere una buona occasione per staccare mentalmente dopo che gli ultimi giorni di mercato, come ha raccontato il papà (clicca qui), sono stati abbastanza stressanti. Il messicano è rimasto in rossonero e ora dovrà convincere Max Allegri a suon di gol.

GLI IMPEGNI DI GIMENEZ CON IL MESSICO

- Messico-Giappone: domenica 7 settembre ore 4.00, Oakland (USA) - Amichevole

- Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00, Nashville (USA) - Amichevole