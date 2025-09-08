Rossoneri in Nazionale, stasera in campo Modric e Athekame

Nella serata di ieri, il Belgio dei milanisti Saelemaekers e De Winter vince senza particolari problemi contro il Kazakistan. Il risultato finale è infatti di 6-0 in favore delle furie rosse grazie alle reti di De Bruyne (doppietta) Doku (doppietta), Raskin e Meunier. Molto bene il rossonero Saelemaekers, subentrato nella ripresa e autore di due assist. È rimasto in panchina invece il difensore Koni De Winter

Questi gli impegni di stasera, lunedì 8 settembre, dei rossoneri attualmente impegnati con le rispettive nazionali:

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Svizzera-Albania: lunedì 8 settembre ore 18.30, Aarau - Qualificazioni Euro Under 21

Luka Modrić (Croazia)

Croazia-Montenegro: lunedì 8 settembre ore 20.45, Zagabria - Qualificazioni Mondiale 2026

Contro le Isole Fær Øer, partita giocata venerdì 5, Modric ha disputato circa 25 minuti, mentre Athekame ha giocato tutti i 90 minuti della sfida contro l'Estonia sempre venerdì 5 settembre.