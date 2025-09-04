Rossoneri in Nazionale, stasera in campo Saelemaekers, De Winter ed Estupinan

di Niccolò Crespi

Prima sosta stagionale, dopo gli impegni ufficiali contro Bari, Cremonese e Lecce. Le competizioni per club si fermano e lasciano spazio alle nazionali, per i match di qualificazioni al Mondiale 2026, all'Europeo U21 e qualche amichevole. Ecco quali saranno i rossoneri che scenderanno in campo tra poche ore con la propria Nazionale:

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Liechtenstein-Belgio: giovedì 4 settembre ore 20.45, Vaduz - Qualificazioni Mondiale 2026

Belgio-Kazakhstan: domenica 7 settembre ore 20.45, Anderlecht - Qualificazioni Mondiale 2026

Domani in campo Bartesaghi, Athekame, Estupinan, Modric e i francesi Maignan e Rabiot

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre ore 18.15, La Spezia - Qualificazioni Euro Under 21

Macedonia del Nord-Italia: martedì 9 settembre ore 18.15, Bitola - Qualificazioni Euro Under 21

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre ore 18.00, Tallinn - Qualificazioni Euro Under 21

Svizzera-Albania: lunedì 8 settembre ore 18.30, Aarau - Qualificazioni Euro Under 21

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Paraguay-Ecuador: venerdì 5 settembre ore 1.30, Asunción - Qualificazioni Mondiale 2026

Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre ore 1.00, Guayaquil - Qualificazioni Mondiale 2026

Luka Modrić (Croazia)

Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Tórshavn - Qualificazioni Mondiale 2026

Croazia-Montenegro: lunedì 8 settembre ore 20.45, Zagabria - Qualificazioni Mondiale 2026

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026

Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026