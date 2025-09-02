Rossoneri in nazionale: tutti gli impegni dei milanisti

di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com

Il Milan, attraverso il suo sito ufficiale, ha pubblicato tutto gli impegni dei giocatori rossoneri convocati in nazionale: 

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Ucraina-Francia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Breslavia (Polonia) - Qualificazioni Mondiale 2026

Francia-Islanda: martedì 9 settembre ore 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiale 2026

Strahinja Pavlović (Serbia)

Lettonia-Serbia: sabato 6 settembre ore 15.00, Riga - Qualificazioni Mondiale 2026

Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026

Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)

Inghilterra-Andorra: sabato 6 settembre ore 18.00, Birmingham - Qualificazioni Mondiale 2026

Serbia-Inghilterra: martedì 9 settembre ore 20.45, Belgrado - Qualificazioni Mondiale 2026

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Giappone: domenica 7 settembre ore 4.00, Oakland (USA) - Amichevole

Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00, Nashville (USA) - Amichevole

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Liechtenstein-Belgio: giovedì 4 settembre ore 20.45, Vaduz - Qualificazioni Mondiale 2026

Belgio-Kazakhstan: domenica 7 settembre ore 20.45, Anderlecht - Qualificazioni Mondiale 2026

Davide Bartesaghi (Italia Under 21)

Italia-Montenegro: venerdì 5 settembre ore 18.15, La Spezia - Qualificazioni Euro Under 21

Macedonia del Nord-Italia: martedì 9 settembre ore 18.15, Bitola - Qualificazioni Euro Under 21

Zachary Athekame (Svizzera Under 21)

Estonia-Svizzera: venerdì 5 settembre ore 18.00, Tallinn - Qualificazioni Euro Under 21

Svizzera-Albania: lunedì 8 settembre ore 18.30, Aarau - Qualificazioni Euro Under 21

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Paraguay-Ecuador: venerdì 5 settembre ore 1.30, Asunción - Qualificazioni Mondiale 2026

Ecuador-Argentina: mercoledì 10 settembre ore 1.00, Guayaquil - Qualificazioni Mondiale 2026

Luka Modrić (Croazia)

Isole Faroe-Croazia: venerdì 5 settembre ore 20.45, Tórshavn - Qualificazioni Mondiale 2026

Croazia-Montenegro: lunedì 8 settembre ore 20.45, Zagabria - Qualificazioni Mondiale 2026

Christian Pulisic (USA)

Stati Uniti-Corea del Sud: sabato 6 settembre ore 23.00, Harrison - Amichevole

Stati Uniti-Giappone: mercoledì 10 settembre ore 1.30, Columbus - Amichevole". 