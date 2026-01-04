Sabatini convinto: “Milan squadra solida, efficace. A Cagliari senza difficoltà”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria di Cagliari per 0-1 grazie al gol di Leao e la prestazione della squadra rossonera che ha pienamente convinto il giornalista di Mediaset. Vediamo il suo commento nel dettaglio:

"Il Milan ha il secondo posto per gol segnati alle spalle dell'Inter di Chivu e il secondo posto per gol subiti dietro la Roma di Gasperini. Il Milan di Allegri è però primo in classifica grazie a questi due secondi posti che danno immediatamente l'impressione di una squadra solida, concreta, efficace. Vincendo a Cagliari ha collezionato il suo 16esimo risultato utile consecutivo in campionato. Ha perso solo 1 volta questo Milan, alla prima giornata, quando guarda caso non era ancora arrivato Rabiot, ma questo è un altro discorso. Invece a Cagliari ha vinto quando guarda caso l'ultimo acquisto Fullkrug è entrato per mezz'ora scarsa verso la fine e ha dato un contributo notevole, significativo, con l'impressione evidentissima di aver colmato una lacuna ovvero quella del centravanti capace di gestire il pallone anche nei momenti di difficoltà. Difficoltà che poi il Milan a Cagliari non ha mai avuto perchè il secondo tempo Maignan è rimasto a guardare, spettatore privilegiato di una partita veramente molto buona dei rossoneri."