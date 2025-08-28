Sabatini: "Il Milan non ha mantenuto le promesse. Dei 170-180 milioni incassati ne ha spesi 100"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il collega Sandro Sabatini ha parlato della discutibile gestione delle risorse del Milan in questo calciomercato. Per quanto incassato la società rossonera aveva l'obbligo di fare meglio ed accontentare le richieste del suo allenatore, Massimiliano Allegri:

"Al momento il Milan ha incassato circa 170-180 milioni e ne ha spesi 100. Quando sono stati presi Allegri e Tare è stato detto che i soldi delle vendite sarebbero stati reinvestiti negli acquisti. E questo non è successo per ora".