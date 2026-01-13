Sabatini: "Per qualcuno queste sono giustificazioni pro Allegri, ma la formazione contro la Fiorentina… se continua a lottare per lo Scudetto, complimenti"

vedi letture

Sandro Sabatini, giornalista, si è così espresso a Pressing su Mediaset sul Milan: "Fine sogno scudetto per il Milan? Vi rivolgete alla persona sbagliata perché secondo me il sogno scudetto è sempre stato un sogno, di quelli che muoiono all'alba e durano un tempo relativamente breve. Il Milan è forte, bisogna essere chiari, non vale il confronto con l'ottavo posto dell'anno scorso quando si erano impegnati per fare tutto il peggio possibile ma è al di sotto di Inter e Napoli e forse un po' alla pari con Juventus e Roma. Se lo scudetto non lo perdono Inter e Napoli, soprattutto l'Inter, per il Milan ci sono zero speranze, questa è l'impressione. E il fatto di non fare le coppe fin qui non ha inciso, anche perché tra Supercoppa e Coppa Italia il Milan ha forse giocato una o due partite in meno delle rivali. Si potranno discorsi sul gioco e su Allegri ma è fondamentale guardare le rose e fare i confronti anche tra la scorsa stagione e quella attuale.

Non mi dilungo, per qualcuno queste sono giustificazioni pro Allegri ma dico che la formazione contro la Fiorentina… se continua a lottare per lo scudetto, complimenti. Il Milan ha 18 giocatori affidabilissimi ma il confronto con Inter e Napoli è nettamente a favore di Inter e Napoli".