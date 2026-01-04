Sabatini sicuro: “Milan appena dietro Napoli e Inter. Gennaio mese importantissimo”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha commentato la vittoria di Cagliari per 0-1 grazie al gol di Leao e la prestazione della squadra rossonera che ha pienamente convinto il giornalista di Mediaset. Vediamo il suo commento nel dettaglio:

"Un primo tempo titubante da parte del Milan e anche contraddittorio perchè il Cagliari nel primo quarto d'ora sembrava avere in pugno la partita. Poi il Milan ha preso le misure, ha iniziato a giocare, non riusciva a concretizzare con le conclusioni in porta. Ha ottenuto un rigore che gli è stato giustamente tolto per fuorigioco di Leao, e proprio nell'intervallo deve essere successo qualcosa o forse nulla, semplicemente il Milan ha preso consapevolezza della propria forza e nel secondo tempo ha giocato solo il Milan. Ha iniziato molto bene con la predisposizione della grande squadra che va a caccia della vittoria. Con questa vittoria il Milan torna al comando per almeno 48 h. Lo fa dando la sensazione di essere competitivo. È un campionato in cui basta guardare le rose per capire che Napoli e Inter hanno qualcosa in più ma il Milan è pronto ad approfittare di eventuali momenti difficili. Tutto questo prescinde dalla favola che il Milan non ha impegni in Europa perchè nel mese di gennaio giocherà le stesse partite delle sue avversarie che in Europa ci sono. Questo è un momento importantissimo, è qui che si vede quanto la rosa del Milan può sopportare l'emergenza"