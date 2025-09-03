Sacchi: "Allegri potrà dare solidità difensiva: è un maestro in fase di non possesso"

Arrigo Sacchi, nella mattinata di oggi, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha offerto la sua panoramica generale sui principali movimenti di calciomercato delle squadre italiane, soprattutto le big, a un paio di giorni dalla chiusura ufficiale delle trattative. L'ex glorioso tecnico rossonero si è soffermato, ovviamente, anche sul Milan e in particolare ha detto la sua su Luka Modric (in compartecipazione con De Bruyne) e sul tecnico Massimiliano Allegri.

Le parole di Sacchi sugli arrivi in Italia di Modric e De Bruyne: "Se non hanno ancora preso le chiavi di Napoli e Milan, se le prenderanno presto. Campioni così bisognerebbe metterli nel congelatore e farli durare il più a lungo possibile".

Poi Sacchi ha parlato dell'impatto ed effetto Allegri sul Milan: "Solidità difensiva, che è mancata la scorsa stagione. Lui è un maestro in fatto di costruzione della fase di non possesso. E poi, là, davanti, ha giocatori che possono risolvere in qualsiasi momento".