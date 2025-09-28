Sacchi: "Milan-Napoli non è decisiva. Peso allenatori sarà determinante"

Protagonista di tantissimi Milan-Napoli storici, oggi sulla Gazzetta dello Sport ha preso la parola Arrigo Sacchi, ex leggendario allenatore rossonero che sulla panchina del Diavolo ha vinto tutto. Per l'occasione, Sacchi ha offerto il suo commento in vista del big match di questa sera tra rossoneri e partenopei che si disputerà allo stadio di San Siro con calcio di inizio alle ore 20.45, in occasione della quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

Le parole di Sacchi: "Si tratta di una supersfida e, anche se siamo soltanto alla quinta giornata e dunque non può essere decisiva, sicuramente ha un fascino particolare e, magari, può indirizzare il percorso di una delle due squadre in questa stagione, o addirittura di tutte e due a seconda del risultato che esce da San Siro. In questo Milan-Napoli credo che il peso degli allenatori sarà determinante: Allegri ha saputo raddrizzare la barca immediatamente e, dalla Cremonese in poi, Il Milan non ha più incassato gol. Significa che l'allenatore ha lavorato bene, avendo in testa una chiara idea di calcio e sapendo trasmetterla ai suoi ragazzi. Allegri sa come si deve motivare un gruppo e come si deve gestire uno spogliatoio".