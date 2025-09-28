Sacchi: "Milan, saggia la scelta della difesa a tre e di insistere su Gimenez"

vedi letture

Protagonista di tantissimi Milan-Napoli storici, oggi sulla Gazzetta dello Sport ha preso la parola Arrigo Sacchi, ex leggendario allenatore rossonero che sulla panchina del Diavolo ha vinto tutto. Per l'occasione, Sacchi ha offerto il suo commento in vista del big match di questa sera tra rossoneri e partenopei che si disputerà allo stadio di San Siro con calcio di inizio alle ore 20.45, in occasione della quinta giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/2026.

Le parole di Sacchi: "Il Milan, che nella passata stagione era altalenante e, alla lunga, deludente, adesso pare un'altra squadra. Saggia la scelta di schierarsi con la difesa a tre, perché c'è maggiore protezione e perché le caratteristiche degli interpreti suggeriscono questo modulo: altrettanto saggio insistere su Gimenez, un centravanti che in area di rigore ci va sempre e può fare da punto di riferimento. A centrocampoi, poi, il Milan ha il reparto migliore: sanno sempre quello che devono fare con il pallone tra i piedi".