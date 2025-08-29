Saelemaekers a Sky: "Abbiamo analizzato i nostri errori: oggi siamo qua molto determinati"

di Francesco Finulli

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Alexis Saelemaekers, calciatore rossonero. Un estratto delle sue parole.

Hai giocato ovunque al Milan, cosa cambia giocare da seconda punta?

"Penso che per me non è un problema. La cosa più importante è lavorare duro per avere il posto nella squadra titolare: oggi ho la fortuna di averlo e oggi darò tutto per aiutare la squadra"

Che clima si è respirato in settimana?

"Ovviamente noi abbiamo grandi aspettative ed eravamo un po' delusi ma abbiamo analizzato bene i nostri errori: abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati"