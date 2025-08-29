Saelemaekers a Sky: "Abbiamo analizzato i nostri errori: oggi siamo qua molto determinati"

Il Milan affronta il Lecce allo stadio Via del Mare tra pochi minuti, alle 20.45, in occasione della seconda giornata di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono riscattare la partenza falsa che ha visto i rossoneri sconfitti a San Siro contro la neopromossa Cremonese. Una partita caratterizzata dall'emergenza offensiva e dalle indiscrezioni di calciomercato ancora aperto. Ai microfoni di Sky Sport 24, nel pre-gara, ha preso la parola Alexis Saelemaekers, calciatore rossonero. Un estratto delle sue parole.

Hai giocato ovunque al Milan, cosa cambia giocare da seconda punta?

"Penso che per me non è un problema. La cosa più importante è lavorare duro per avere il posto nella squadra titolare: oggi ho la fortuna di averlo e oggi darò tutto per aiutare la squadra"

Che clima si è respirato in settimana?

"Ovviamente noi abbiamo grandi aspettative ed eravamo un po' delusi ma abbiamo analizzato bene i nostri errori: abbiamo lavorato tanto e oggi siamo qua molto determinati"