Saelemaekers: "Adesso non pensiamo allo scudetto ma ad essere un gruppo unito"

Saelemaekers: "Adesso non pensiamo allo scudetto ma ad essere un gruppo unito"MilanNews.it
© foto di DANIELE MASCOLO
Oggi alle 19:11News
di Manuel Del Vecchio

Alexis Saelemaekers ha parlato a Sky Sport al termine di Chelsea-Milan 4-1. Queste le sue parole:

Potete sorprendere tutti per lo Scudetto?

“Non pensiamo allo Scudetto adesso, pensiamo ad essere un gruppo unito. Poi quello che succederà non lo sappiamo, daremo di tutto e vedremo cosa succederà”.