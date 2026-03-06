Saelemaekers e l'esperienza al Bologna: "Sono arrivato in un momento dove mi ero sentito messo da parte dal Milan. E' stato un passo importante per la mia carriera”

Intervistato da DAZN, Alexis Saelemaekers ha raccontato sulle sue esperienze in prestito a Bologna e Roma:

Sulla sua esperienza al Bologna

“Bologna in una parola? Sorpresa. Ero arrivato in un momento dove mi ero sentito messo da parte dal Milan. Colpa mia. Non mi sentivo più me stesso. Arrivato al Bologna ero convinto di dover fare la differenza. I giocatori con i quali ho lavorato mi hanno fatto capire quanto fosse importante lavorare per l’appunto. Bologna è stato un passo importante per la mia carriera”.

Sulla sua esperienza alla Roma

“Roma? Maturità. Loro hanno visto il mio atteggiamento (contro la Roma in campionato, ndr) come un qualcosa contro di loro, quando alla fine io sono sempre rimasto me stesso. Loro non l’hanno accettato, lo capisco, perché tifando una squadra e vedere un giocatore che ha giocato per la mia squadra avere questo atteggiamento avrei avuto lo stesso modo di reagire, però la cosa che vorrei dire adesso è che ringrazio tantissimo Roma, non ho mai avuto un pensiero negativo verso i tifosi e la città. Ho sempre fatto tutto quello che ho potuto per la maglia che ho indossato”.