Saelemaekers esulta dopo la vittoria di Lecce: il messaggio social per i tifosi
MilanNews.it
Il Milan conquista una vittoria importante in trasferta contro il Lecce, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek al 66' e Pulisic all'86'. Una prestazione solida che permette ai rossoneri di risalire in classifica.
Protagonista di una buona prova è stato Alexis Saelemaekers, che sul proprio profilo Instagram ha voluto postare questo messaggio.
