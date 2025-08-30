Saelemaekers esulta dopo la vittoria di Lecce: il messaggio social per i tifosi

Saelemaekers esulta dopo la vittoria di Lecce: il messaggio social per i tifosiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:12News
di Niccolò Crespi

Il Milan conquista una vittoria importante in trasferta contro il Lecce, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Loftus-Cheek al 66' e Pulisic all'86'. Una prestazione solida che permette ai rossoneri di risalire in classifica.

Protagonista di una buona prova è stato Alexis Saelemaekers, che sul proprio profilo Instagram ha voluto postare questo messaggio.