Said El Mala resta al Colonia: nuovo contratto e maglia numero 10

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Dopo essere stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane, El Mala proseguirà la sua carriera ancora al Colonia dove indosserà la maglia numero 10

Il futuro di Said El Mala sarà ancora al Colonia: come riporta Fabrizio Romano su X, il giovane trequartista tedesco classe 2006 ha infatti firmato un nuovo contratto con il suo attuale club con un aumento dell'ingaggio. Da questa stagione, El Mala indosserà anche la maglia numero 10 della squadra biancorossa.

🚨🔴⚪️ Said El Mala signs new contract at Köln with pay rise and gets number 10 at the club. pic.twitter.com/5lQpGLe5VL — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 20, 2026

Nelle scorse settimane, il suo nome è stato accostato anche ad altri club, tra cui anche il Milan che è alla ricerca di un giovane trequartista di qualità e per questo aveva pensato anche a lui. Il club però che lo ha cercato di più durante questo mercato estivo è stato il Borussia Dortmund.