Sala attacca Milan e Inter: "Queste proprietà, più che la passione per il calcio, per lo sport, lo considerano un'occasione di business"

Beppe Sala, Sindaco di Milano, si è così espresso a margine della commemorazione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa sulle questioni che riguardano Milan e Inter: "Possiamo rimpiangere le proprietà alla Moratti e alla Berlusconi. Io Moratti lo rimpiango e gli mando un abbraccio, ma così è oggi. Queste proprietà, più che la passione per il calcio, per lo sport, lo considerano un'occasione di business. Io mi sto esprimendo in maniera decisa, poi ognuno si prenderà la sua parte di responsabilità. Se il Consiglio non dovesse approvare la vendita di San Siro sarà un problema che si prenderà il prossimo sindaco" perché "non è che le squadre decideranno con facilità di fare finta di niente. Noi andremo avanti".

BIGLIETTI SAN SIRO PER MILAN-NAPOLI

Nella partita valevole per la 5° giornata di Serie A, il Milan di Massimiliano Allegri scenderà in campo a San Siro contro il Napoli in quello che sarà il primo big-match della stagione per i rossoneri. Sono 177 i precedenti tra le due squadre, con 70 successi rossoneri, 54 pareggi e 53 vittorie azzurre.

DATA E ORA

La data e l’ora della partita Milan-Napoli non sono ancora state definite.

INFORMAZIONI DI VENDITA

I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare i biglietti settore ospiti (Terzo Anello Verde) solo se in possesso di tessera del tifoso rilasciata dalla squadra ospite.

I tifosi residenti nella Regione Campania potranno acquistare anche in altri settori solo se possessori di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025.

I biglietti acquistati per questa partita non saranno cedibili.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Napoli sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: dalle ore 12 di martedì 2 settembre alle ore 23.59 di giovedì 4 settembre, ciascun abbonato potrà acquistare fino a 4 biglietti, con listino dedicato

Fase Milan Club: dalle ore 12 di mercoledì 3 settembre alle 23.59 di giovedì, ogni possessore di CRN Card richiesta tramite AIMC può acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di CRN Card richiesta tramite AIMC, con listino dedicato

Vendita Libera: dalle ore 15 di venerdì 5 settembre e fino ad esaurimento delle disponibilità, con la possibilità per ciascun tifoso di acquistare fino a 4 biglietti

PREZZI E PROMO

Il prezzo dei biglietti per Milan-Napoli parte da 44€. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe nel Primo Verde Family, già a partire dalla fase abbonati.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Napoli ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link. I tifosi con disabilità e i loro accompagnatori residenti nella Regione Campania, potranno acquistare il biglietto esclusivamente se in possesso di CRN Card emessa entro domenica 31 agosto 2025

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili