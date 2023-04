Sala: "Nuovo stadio Milan a La Maura? Serve un progetto"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , ha parlato alla presentazione "Cento giorni dei Mondiali di scherma" in merito al nuovo stadio di Inter e Milan : "Non c'è nessuna novità".

A La Maura la situazione è complessa: come Comune potete semplificare per favorire il progetto del Milan?

"Noi finché non abbiamo un progetto non possiamo dare un giudizio. Bisogna aspettare. I rapporti con il Milan sono cordiali e loro sanno che ho bisogno di questo, sennò si parla in modo troppo generico. Non possiamo aggiungere cose finché il Milan non presenta un progetto. Loro lo sanno e ci parliamo quasi tutti i giorni. Sarebbe difficile approvare qualcosa di molto costruito, solo lo stadio sarebbe diverso".

L'Inter può andare avanti sul nuovo San Siro?

"Andiamo avanti con il dialogo sia con l'Inter che col Milan. La procedura è avviata e il Milan sa che non è possibile avviare un altro procedimento senza chiudere questo. Quallo che stiamo facendo è riscrivere alle squadre dove diciamo loro che daremo un periodo congruo, che dovrebbe essere sui 90 giorni, per consegnarci questa previsione del piano economico finanziario o per dirci che non interessa più".