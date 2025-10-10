Sala torna a casa: l'Italia U20 eliminata agli ottavi di finale del Mondiale

vedi letture

Niente da fare per l'Italia U20: l'esperienza azzurra al Mondiale di categoria in Cile è finita agli ottavi di finale. Nella serata di ieri, alle 21.30 italiane, si è giocata la gara a eliminazione diretta tra la squadra del CT Carmine Nunziata e la rivelazione Stati Uniti. Gli americani hanno trionfato con il risultato di 3-0, frutto anche della doppietta del nuovo calciatore del Parma, in prestito dall'Inter Miami, Benjamin Cremaschi. L'altro gol dela gara è stato realizzato da Niko Tsakiris.

Gli statunitensi sono andati in vantaggio dopo un quarto d'ora grazie al nuovo giocatore ducale: l'Italia è rimasta in gara fino al 79°, quando è arrivato il raddoppio di Tsakiris che ha spezzato le gambe agli Azzurrini che poi nel recupero del secondo tempo hanno incassato anche il tris sempre di Cremaschi. In campo dal 57° anche il centrocampista rossonero Emanuele Sala che ha preso il posto di Riccio. Con questa eliminazione il talento milanista farà rientro nelle prossime ore in Italia e dopo un breve periodo di riposo sarà nuovamente aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo con cui aveva iniziato la stagione.