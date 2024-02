San Donato, il sindaco Squeri torna a parlare dello stadio: "Tutto già deciso? No. Senza la mobilità adeguata non voteremo a favore"

vedi letture

Si torna a parlare della questione nuovo stadio del Milan. Questa sera il sindaco di San Donato ha incontrato i suoi cittadini e ha presentato loro il progetto stadio, sentendo il loro umore e le loro eventuali perplessità. Dopo l'incontro, il sindaco Squeri ha rilasciato delle dichiarazione che potrebbero smorzare l'entusiasmo dell'ambiente Milan riguardo la costruzione dell'impianto a San Donato. Ecco le sue parole:

"Se tutto è già deciso? No. Se non si sviluppa una mobilità su rotaia che possa agevolare l'arrivo delle persone allo stadio, quando torneremo in consiglio comunale non saremo disponibili a votare a favore. La legge non prevede un referendum per una variante al Piano di Governo del Territorio, a maggior ragione per un progetto privato".