San Siro a Milan e Inter, Sala: "Rogito forse mercoledì. Rinvio per motivi tecnici"
Inizia oggi una settimana decisiva per il futuro di San Siro: entro lunedì prossimo, 10 novembre, Milan e Inter devono firmare il contratto di compravendita dello stadio e delle aree limitrofe perchè poi scatterà il vincolo sul secondo anello del Meazza che a quel punto non potrebbe essere più demolito per fare spazio al nuovo impianto. Il rogito era teoricamente già in programma settimana scorsa, ma è slittato a questa settimana e ora la firma dovrebbe avvenire nella giornata di mercoledì.
Ad annunciarlo è stato ieri il sindaco Giuseppe Sala che ha anche spiegato il motivo del ritardo: "Forse mercoledì il rogito. lo sarò via per la riunione del C40 e rientrerò giovedì, però non sono preoccupato. È chiaro che tutti noi vogliamo chiudere questa vicenda con il rogito, quindi stanno tutti lavorando anche durante il weekend. Il rinvio è stato dettato da questioni tecniche tra le società più che con il Comune".
