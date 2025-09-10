San Siro, De Siervo: "Ultima possibilità che ha la politica milanese di dotare la città di un impianto all'altezza"

Luigi De Siervo, amministratore delegato di Serie A, è stato intervistato al Corriere della Sera e ha detto la sua in merito alla votazione sulla cessione dell'area di San Siro a Milan e Inter che nei prossimi giorni verrà votata in Consiglio Comunale a Milano. Le sue parole: "Il voto contrario alla vendita dello stadio sarebbe una catastrofe enorme. I 48 consiglieri comunali che sono chiamati a esprimere il proprio voto hanno una responsabilità enorme. Impedire la vendita dello stadio non solo sarebbe un danno di immagine immenso ma comporterebbe, per la città, la perdita di un'occasione storica. Questa è l'ultima possibilità che la politica milanese ha di dotare la città di un impianto all'altezza delle aspettative".

Continua poi Luigi De Siervo spiegando quelle che potrebbero essere gli effetti positivi ma anche le conseguenze negative di questa scelta sullo stadio di San Siro: "In questa fase in cui i diritti tv non hanno grande margine di crescita, gli introiti da stadio fanno la differenza. L'adeguatezza dello stadio non è solo un'esperienza da vivere ma un fattore determinante per l'aumento dei ricavi di una società, diversamente il gap con le altre leghe aumenterà. E la nostra capacità di recuperare diventerebbe ancora più rarefatta".