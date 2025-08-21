San Siro, ieri nuovi protesta degli ambulanti fuori dallo stadio: il motivo

Nella giornata di ieri è andata in scena una nuova protesta degli ambulanti di San Siro contro le nuove regole di Milan e Inter che li hanno estromessi dalla vendita del merchandising delle squadre ai tifosi. Alla loro protesta hanno aderito anche i "paninari" solitamente presenti fuori dallo stadio in occasione delle partite. Lo riferisce l'edizione milanese del Corriere della Sera che spiega:

"Mercoledì lunga riunione in via Fatebenefratelli con i rappresentanti dei commercianti davanti al questore Bruno Megale e la società 'Mi Stadio' che gestisce il Meazza. Prefettura e questura sono fiduciose di arrivare a una soluzione, ma è presto per capire se sarà definitiva".

