San Siro porta bene a Rabiot: ci ha segnato il primo gol in Serie A e la prima doppietta in nazionale

San Siro sarà la nuova casa di Adrien Rabiot: nello stadio milanese, il francese ha trovato il suo primo gol in Serie A in un Milan-Juventus del luglio 2020 e la prima doppietta in nazionale, siglata nel novembre 2024.

IL VOTO DELLA GAZZETTA AL MERCATO DEL MILAN

Questa mattina, sfruttando il fatto che il calciomercato si è appena concluso e che i club sono in pausa in favore delle Nazionali che si renderanno protagoniste nei prossimi 10 giorni, la Gazzetta dello Sport ha deciso di stilare il pagellone della Serie A, edizione campagna acquisti estivi. Per ogni squadra una valutazione numerica e anche un breve giudizio scritto. Logicamente sono tutte considerazioni che lasciano un po' il tempo che trovano, perché come tutti i mercati anche questo sarà valutato realmente nel tempo.

La Gazzetta dello Sport premia il Milan con un 7 e con questa motivazione a seguito: "Servivano un centravanti e un difensore centrale, è arrivato Nkunku che può fare tutto senza però essere un nove classico. Il centrocampo ha un'offerta rigogliosa tra tecnici, muscolari e incursori, per sopperire all'addio di Reijnders. Modric non sembra in pensione, Rabiot è l'allegriano cercato e il classico colpo dell'ultimo giorno che può anche diventare protagonista".