San Siro, presentato al Tar il primo ricorso contro la vendita a Milan e Inter

Nella giornata di oggi, come riporta Il Giorno, "l'associazione Gruppo Verde San Siro e oltre cento abitanti della zona San Siro, assistiti dagli avvocati Stefano Nespor e Federico Boezio, hanno notificato motivi aggiunti al ricorso che avevano in precedenza proposto: hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare la delibera del Consiglio comunale di approvazione della vendita dell'area di San Siro che include lo stadio Giuseppe Meazza e hanno anche chiesto di sospendere, in via d'urgenza, gli effetti della delibera, in modo da evitare che, in attesa dell'udienza, sia stipulato il contratto di vendita delle aree".

Ricordiamo che lo scorso 30 settembre, alle 4 di notte, il Consiglio Comunale di Milano, dopo una lunghissima seduta, ha approvato la delibera per la vendita di San Siro e delle aree limitrofe a Milan e Inter che in quella zona vogliono costruire il loro nuovo stadio.

