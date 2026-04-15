Sandro Mazzola si lamenta: "Bastoni? Solo con gli interisti c'è questo accanimento"
Alessandro Bastoni fa ancora parlare di sè. Il difensore dell'Inter è stato ed è ancora oggi oggetto di critiche per il suo atteggiamento in seguito alla ormai celebre espulsione di Kalulu nella gara tra nerazzurri e Juventus dello scorso febbraio. Ottenne il rosso dell'avversario con una simulazione ma quello che fece discutere non è tanto il gesto, ormai sdoganato nel calcio mondiale, ma l'esultanza sfacciata davanti allo stesso avversario nel momento che gli è stato sventolato il cartellino rosso davanti.
Sandro Mazzola, leggenda nerazzurra, è stato intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport e ha preso le difese dello stesso Bastoni, denunciando tra le righe una sorta di ostinazione nei confronti della formazione interista a livello mediatico: "Perché ce l’hanno tutti con lui? Cosa ha fatto di così grave? Si può sbagliare, lo fanno tutti i giocatori di tutte le squadre, ma solo con gli interisti c’è questo accanimento. L’unica cosa che posso dirgli è: testa alta e riprenda a pedalare subito. Barcellona? Ma dove deve andare? Milano è più bella anche di Barcellona: se ci fosse ancora Luisito (Suarez, ndr), glielo avrebbe confermato pure lui...".
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