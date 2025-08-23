Santiago Gimenez è felicissimo di restare al Milan, con il club pronto a puntare su di lui

Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato dei movimenti in entrata del Milan in questi ultimi 10 giorni di calciomercato:"Per quanto riguarda il Milan parliamo di tre nomi, principalmente due. Su Victor Boniface abbiamo detto tanto, se non tutto già nel video della scorsa serata. Il Milan è ancora in fase di valutazione ma molto presto arriverà una risposta definitiva sul trasferimento, sulla firma di Boniface con il club rossonero. Molto presto arriverà o un sì o un no che poi verrà comunicato al calciatore e al club tedesco, ovvero il Bayer Leverkusen, che è in attesa di una risposta del Milan.

Su Santiago Gimenez: "Per quanto riguarda Santi Gimenez, pochi dubbi. Perché il giocatore è felicissimo di restare al Milan. Il Milan vuole puntare su Santi Gimenez perché insomma la linea è che Santi continui al Milan, che provi a garantire quei gol per cui è stato pagato a gennaio, un acquisto importante, circa 35 milioni bonus compresi, più percentuale di vendita a favore del Feyennord. Gimenez è carico per questa nuova stagione, quindi insomma ad oggi le voci di mercato non lo distraggono per nulla".